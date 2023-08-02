Россиянин рассказал, как относятся к туристам из России в Турции

В разных частях Турции к русским относятся по-своему. Например, на побережье Черного моря – очень дружелюбно и хорошо, у Эгейского – уже по-другому, пишет турист.

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На побережье Эгейского моря много отдыхающих из недружественных стран, которые привозят с собой много валюты. Турист считает, что отношение к русским изменилось как раз из-за денег: путешественники из РФ стали менее платежеспособными.

«Если на побережье Черного моря очень даже торгуются за жилье, то на побережье Эгейского моря на тебя смотрят с пренебрежением и явным недовольством, когда заводишь вопрос о скидках за жилье», – добавил «Бродяга».