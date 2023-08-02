В России вырос спрос на автомобильные экскурсии

"С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться услугами водителей для передвижения по туристическим регионам на автотранспорте. За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона - местные водители смогут показать заказчику все главные туристические места. Поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно. На "Авито Услугах" число предложений услуг гидов и экскурсий на автомобиле за год выросло на 147%. При выборе перевозчика мы рекомендуем всегда обращать внимание на отзывы о его услугах от других пользователей".