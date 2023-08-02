В России вырос спрос на автомобильные экскурсии

В России заметно вырос спрос на автомобильные экскурсии
В России выросла популярность автомобильных экскурсий и услуг гидов на машине - спрос на них вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом "Российской газете" рассказали в "Авито.Услугах".
На 28% с начала лета вырос спрос и на все другие виды транспортных перевозок для туристов - "заброски" туристов в походы, встреча в аэропорту, междугородние поездки и другие.
Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" на Авито Услугах:
"С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться услугами водителей для передвижения по туристическим регионам на автотранспорте. За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона - местные водители смогут показать заказчику все главные туристические места. Поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно. На "Авито Услугах" число предложений услуг гидов и экскурсий на автомобиле за год выросло на 147%. При выборе перевозчика мы рекомендуем всегда обращать внимание на отзывы о его услугах от других пользователей".
Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край - спрос на поездки здесь вырос сразу на 47% по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем (доля 9%). В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (+48%), Санкт-Петербург и ЛО (+15%), а также регионы СКФО - Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.
В топ маршрутов, набирающих популярность вошли также Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%), Пермь (+29%) и Челябинск (+24%). При этом на долю топ-10 туристических городов приходится порядка 40% всех автомобильных перевозок по стране.