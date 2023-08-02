В Монголии почти 50% иностранных туристов составили россияне

"Россиян мало пугает бездорожье в удаленных приграничных регионах Монголии. Поэтому российские туристы часто заказывают у нас туры на рыбалку или охоту, а также паломнические туры по святым местам. Также многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров Амарын Долгуун.