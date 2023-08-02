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Пассажирский самолет в аэропорту Иркутска при взлете столкнулся со стаей птиц

Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
© Вечерняя Москва

При взлете в аэропорту Иркутска самолет компании «Сибирь» столкнулся со стаей птиц. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, при взлете воздушное судно, которое выполняло рейс 6329 из Иркутска в Якутск, столкнулось с птичьей стаей. После этого экипаж лайнера решил прервать взлет и вернуться в аэропорт.

На борту находились 124 пассажира, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов в аэропорту Иркутска, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

30 июля пассажирский самолет с неисправностью шасси, направлявшийся из Улан-Удэ в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

2 мая в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Отмечается, что одна из пассажирок дернула за рычаг двери, и она открылась. В столицу пассажиров доставило другое воздушное судно.