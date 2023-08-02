Россиянка описала поездку на популярный азиатский курорт фразой «осадок остался»

Россиянка побывала в тайском городе Паттайя и рассказала, что ее дочь там отравилась уличной едой. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Туристка отметила, что напротив их отеля находился магазин «Фемели март», куда в вечернее время приезжали макашницы (передвижные тележки с едой — прим. «Ленты.ру»).

«Если вы любите уличную тайскую кухню, всегда можно купить супчик, рис, рыбу, фрукты и т. д. С блинчиками нам не повезло: дочь отравилась, пришлось даже ехать в госпиталь. Все обошлось, но осадок остался», — такими фразами описала свою поездку на популярный азиатский курорт россиянка.

Несмотря на этот случай, туристка призналась, что в целом отдых в Паттайе ей понравился. Отель, по ее словам, был похож на «затерянный мир», из номера открывался вид на море, а до пляжа было идти всего три минуты.

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