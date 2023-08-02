Путешествия в Китай стали доступнее для жителей Забайкалья

Российские туристы с 1 августа теперь могут осуществлять безвизовые групповые поездки в Китай - там готовы принимать гостей из нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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«Минэкономразвития России объявляет о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы», - сказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.

Он отметил, что все детали по процедуре — как заполнять документы, как их сверять, как пересекать границу и как принимать китайских туристов — российский турбизнес сможет получить при обращении к региональным туристическим властям.