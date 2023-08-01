В горах Чечни прошел туристический фестиваль Open Chechnya

В районе высокогорного озера Кезеной-Ам в Чеченской республике состоялся всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Chechnya. Сообщается, что его участниками стали более 200 человек.

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По словам заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Чечни Джабраила Шаршуева, фестиваль проводится с целью популяризации оздоровительного и спортивного туризма, пропаганды ЗОЖ, а также развития и укрепления межрегиональных отношений в молодежной среде.