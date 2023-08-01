В горах Чечни прошел туристический фестиваль Open Chechnya

В горах Чечни прошёл туристический фестиваль Open Chechnya
В районе высокогорного озера Кезеной-Ам в Чеченской республике состоялся всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Chechnya. Сообщается, что его участниками стали более 200 человек.
По словам заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Чечни Джабраила Шаршуева, фестиваль проводится с целью популяризации оздоровительного и спортивного туризма, пропаганды ЗОЖ, а также развития и укрепления межрегиональных отношений в молодежной среде.
Участников фестиваля ожидали командные квесты, интеллектуальные игры, походы и экскурсии и другие мероприятия. Также во время фестиваля был проведён грантовый конкурс молодёжных проектов на общую суммуболее 4 млн рублей по таким направлениям как: добровольчество, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ и туризм, а также творческий проект для людей с ОВЗ.