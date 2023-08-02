Вертолет МЧС эвакуировал иностранного туриста с горы Казбек

В Северной Осетии вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал туриста с травмой ноги с горы Казбек. Спасательная операция закончилась успешно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Вертолет прибыл из Минеральных Вод и с двумя спасателями на борту направился к горе Казбек. Пострадавший турист находился на высоте 3500 метров, где машина может работать комфортно.

"Обнаружив пострадавшего, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт", - отметили в пресс-службе ведомства.

После эвакуации мужчину передали сотрудникам скорой помощи, его отвезли в больницу.