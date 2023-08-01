В Грузии заявили о серьезных потерях в случае закрытия границы для россиян

По подсчетом главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, введение запрета на посещение страны гражданами России лишит Грузию за год $1 млрд прибыли с туристов. Об этом сообщает издание «Версия».

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Экономика Грузии составляет $30 млрд. Отказ от российских туристов может обернуться серьезной безработицей, поскольку будет потеряно 20-30 тысяч рабочих мест, также отметил Кобахидзе.