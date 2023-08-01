The Sun: пассажир застрял в кресле самолета и провел там несколько часов

Тучный мужчина летел первым классом самолетом авиакомпании British Airways, при посадке он не смог подняться с сиденья и застрял. Об этом сообщает The Sun.

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Пассажир летел из Нигерии в Великобританию, после посадки он обнаружил, что не может встать с сиденья, на помощь ему пришли бортпроводники, но помочь выбраться тучному пассажиру из ловушки они не смогли.

Мужчина очень волновался и чувствовал себя неловко. Члены экипажа вызвали специалистов наземной службы, которые сняли дверь в салон первого класса, зацепили мужчину за подъемник, вытащили из кресла и опустили на землю. Операция по спасению длилась три часа.

«Людям было его очень жаль, члены экипажа сделали все, чтобы освободить путешественника», — рассказал один из очевидцев.