«Цены взлетели на все»: туристы рассказали об отдыхе в Турции в 2023 году

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди российских туристов, однако путешественники все чаще жалуются на подорожание путевок и некачественное обслуживание. Вернувшаяся в РФ туристка Инна в беседе с NEWS.ru рассказала, что довольна поездкой в Анталью, но цены выросли как на путевки, так и в магазинах города. Условия проживания, по ее словам, не изменились по сравнению с прошлым годом, всё соответствует классификации отеля.

© News.ru

Отдых, как всегда, был замечательный, питание в отеле скромное, но всё было вкусно. Вот только цены в этом году взлетели очень сильно на всё, начиная с путёвок и заканчивая товарами в магазинах и на рынке, — написала она.

Юлию из Карелии тоже впечатлили цены на отдых в этом году. Она посоветовала туристам не планировать поездку во время местных праздников, так как в эти даты возникают проблемы с заселением туристов из других стран.

Еда отличная, а вот цены в магазинах и на туры по сравнению с прошлым годом выросли значительно, мягко говоря. Мы попали в дату празднования дня памяти Ататюрка и позже на праздник Курбан-байрам, никому не посоветую ехать именно в эти даты, так как местные заполоняют отели на 100%, возникают проблемы с заселением туристов, попасть в рестораны тоже невозможно, — рассказала Юлия.

Отдыхавшая в Белеке Ирина рассказала об инциденте в гостинице. По ее словам, в пятизвездочном отеле Турции ее обокрали.