В Приморье возобновлен безвизовый обмен туристами с Китаем

Пресс-служба правительства Приморского края объявила о возобновлении безвизовых групповых туристических поездок между Приморским краем и Китаем. Согласно заявлению главы агентства по туризму Приморья, Арсения Крепского, первые китайские туристы уже прибудут в регион сегодня, 1 августа, пишет РИА Новости.

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Это решение о восстановлении туристического безвизового режима между Россией и Китаем было принято после приостановки его действия из-за пандемии COVID-19. В феврале было объявлено, что соглашение о безвизовых групповых туристических поездках снова вступило в силу, но ожидалось актуализированное подтверждение от китайских компаний, готовых направлять туристические группы в Россию.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что уже отправил в Китай список российских туристических организаций, готовых принять китайских туристов на период с 2023 по 2024 годы. Теперь китайские туристы снова могут посетить Приморье, а приморцы могут отправиться в Китай без получения визы, что способствует развитию туристического обмена между двумя странами.