Сочи посетили более 4 миллионов туристов

Более четырех миллионов туристов побывали в Сочи с начала этого лета.

В пресс-службе мэрии города-курорта отметили, что на 1 августа 2023 года количество прибывших путешественников достигло 4 миллиона 300 тысяч туристов. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 3%.

Отмечается, что средства размещения туристов заполнены на 93%, горный кластер — на 76%.

170 сочинских пляжей работают в штатном режиме. 750 спасателей дежурят и охраняют отдыхающих.