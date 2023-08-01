С начала лета Сочи посетили более 4 миллионов туристов
Более четырех миллионов туристов побывали в Сочи с начала этого лета.
В пресс-службе мэрии города-курорта отметили, что на 1 августа 2023 года количество прибывших путешественников достигло 4 миллиона 300 тысяч туристов. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 3%.
Отмечается, что средства размещения туристов заполнены на 93%, горный кластер — на 76%.
170 сочинских пляжей работают в штатном режиме. 750 спасателей дежурят и охраняют отдыхающих.
Ранее мы сообщали, что в Сочи встретили четырехмиллионного туриста курорта, которому вручили памятный сертификат и подарочные карты на экскурсии.