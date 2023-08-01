Между Москвой и Абу-Даби будут летать четыре авиакомпании

Время в пути у всех перевозчиков близкое – от 5 часов 30 минут до 5 часов 55 минут. А вот цены различаются, и довольно существенно. Мы проверили, как с этим обстоит дело 29 октября. В столицу ОАЭ дешевле всего улететь «Победой» – билет обойдется в 22 241 руб. (правда, без багажа). У Etihad Airways – 35 867 руб., за багаж нужно доплатить 4853 руб. У «Аэрофлота» перелет выйдет еще дороже – 39 909 руб. (и 7800 руб. багаж). А лидером по цене стала, как это ни странно, бюджетная компания Air Arabia Abu Dhabi. За билет придется выложить 49 533 руб. вместе с багажом. Да и расписание у нее, кажется, наименее удобное: прилет в столицу ОАЭ – в 21:35. В то же время у обеих российских компаний из Москвы – утренние рейсы: в 08:00 вылетает лайнер «Победы», в 09:15 – «Аэрофлота». К обеду вы уже наслаждаетесь солнцем на заливе.