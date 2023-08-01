Конкуренция растет: между Москвой и Абу-Даби будут летать четыре авиакомпании
Авиакомпания «Победа» с 29 октября открыла продажу билетов на прямые рейсы в Абу-Даби. Самолеты будут летать из Внуково 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Это новое направление для авиакомпании и второй город в ОАЭ – после Дубая, куда «Победа» выполняет полеты.
Ранее о возобновлении рейсов в столицу ОАЭ с 29 октября объявил и «Аэрофлот» – рейсы из Шереметьево планируется выполнять на Boeing 737-800 по четвергам и воскресеньям.
Таким образом, в зимнем расписании в направлении Абу-Даби будет достигнут паритет между российскими авиакомпаниями и перевозчиками из Эмиратов. Напомним, рейсы из Москвы в столицу ОАЭ осуществляют также Etihad Airways (из Шереметьево) и Air Arabia Abu Dhabi (из Домодедово).
Время в пути у всех перевозчиков близкое – от 5 часов 30 минут до 5 часов 55 минут. А вот цены различаются, и довольно существенно. Мы проверили, как с этим обстоит дело 29 октября. В столицу ОАЭ дешевле всего улететь «Победой» – билет обойдется в 22 241 руб. (правда, без багажа). У Etihad Airways – 35 867 руб., за багаж нужно доплатить 4853 руб. У «Аэрофлота» перелет выйдет еще дороже – 39 909 руб. (и 7800 руб. багаж). А лидером по цене стала, как это ни странно, бюджетная компания Air Arabia Abu Dhabi. За билет придется выложить 49 533 руб. вместе с багажом. Да и расписание у нее, кажется, наименее удобное: прилет в столицу ОАЭ – в 21:35. В то же время у обеих российских компаний из Москвы – утренние рейсы: в 08:00 вылетает лайнер «Победы», в 09:15 – «Аэрофлота». К обеду вы уже наслаждаетесь солнцем на заливе.
Кажется, усиление конкуренции на направлении Абу-Даби должно сыграть на руку пассажирам. Относительно недорогие билеты, которые предлагает «Победа», могут заставить и арабских перевозчиков хотя бы немного пересмотреть свою тарифную политику – в сторону уменьшения.