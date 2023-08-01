Россияне стали чаще ездить на поезде

«По оперативным данным, в июле 2023 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправились 107,7 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении их количество составило 93,2 млн человек (плюс 1,6%), в дальнем следовании – 14,5 млн человек (плюс 6,7%)», – говорится в сообщении.