Россияне стали чаще ездить на поезде

Пассажиропоток на сети РЖД в июле вырос на 2,3%
Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в июле 2023 года выросли до 107,7 млн, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба компании.
«По оперативным данным, в июле 2023 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправились 107,7 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении их количество составило 93,2 млн человек (плюс 1,6%), в дальнем следовании – 14,5 млн человек (плюс 6,7%)», – говорится в сообщении.
Как уточняется, за январь – июль 2023 года отправлено 678,4 млн пассажиров (плюс 6% к аналогичному периоду 2022 года), из них в пригородном сообщении – 609,7 млн (плюс 5,2%), в дальнем следовании – 68,7 млн (плюс 13,7%).