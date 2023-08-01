Россиянам рассказали об уникальных особенностях курортов страны

На круглом столе представители курортных регионов рассказали об уникальных особенностях Республики Дагестан, Калининградской области и Анапы для туристов.

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Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Виталий Воронов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что Анапа считается семейным, детским курортом. В городе есть Пионерская улица, на которой расположено 12 км детских лагерей. Также, по его словам, уникальные кварцевый песок и зелёная камка считаются целебными.

Со своей стороны, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что регион предлагает культурно-познавательный туризм, что позволяет увеличить туристический сезон.

При этом балтийский пляжный отдых выступает бонусом, так как в области солнечных дней меньше, чем в Анапе. Уникальным считается балтийский загар, который держится два года благодаря другой солнечной активности.

По словам заместителя министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдулы Магомедова, регион очень многое может предложить отдыхающим.

«Это море, древний Дербент, народные промыслы фактически во всех туристических локациях, разные варианты горного отдыха, час пути и туристу представляется совсем другая природа, культура, кухня и так почти в каждом районе республики», — объяснил Магомедов.