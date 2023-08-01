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Экскурсии в Таиланде станут значительно дороже

Королевство Таиланд намерено существенно увеличить стоимость посещения иностранными туристами музеев и наиболее популярных исторических мест в стране. Соответствующее постановление уже принято, уточняются некоторые организационные вопросы, после чего оно вступит в силу.

Экскурсии в Таиланде станут значительно дороже
© TURIZM.RU

Пока действуют старые тарифы:

  • 50 бат (1 бат 2,6 рубля) за посещение обычных музеев и галерей, проход к памятникам архитектуры;
  • 100 бат за вход в национальные музеи и на территорию исторических парков.

Но в ближайшее время они увеличатся до:

  • 80 бат за вход в небольшие галереи;
  • 100 бат при посещении обычных музеев;
  • 120 бат за возможность подойти поближе к памятникам архитектуры;
  • 200 бат стоимость билетов в национальные музеи и исторические парки с девственной природой.

На этом внедрения не заканчиваются. В 2024 году Таиланд собирается ввести въездной налог. Его размер пока не установлен.

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