Экскурсии в Таиланде станут значительно дороже
Королевство Таиланд намерено существенно увеличить стоимость посещения иностранными туристами музеев и наиболее популярных исторических мест в стране. Соответствующее постановление уже принято, уточняются некоторые организационные вопросы, после чего оно вступит в силу.
Пока действуют старые тарифы:
- 50 бат (1 бат 2,6 рубля) за посещение обычных музеев и галерей, проход к памятникам архитектуры;
- 100 бат за вход в национальные музеи и на территорию исторических парков.
Но в ближайшее время они увеличатся до:
- 80 бат за вход в небольшие галереи;
- 100 бат при посещении обычных музеев;
- 120 бат за возможность подойти поближе к памятникам архитектуры;
- 200 бат стоимость билетов в национальные музеи и исторические парки с девственной природой.
На этом внедрения не заканчиваются. В 2024 году Таиланд собирается ввести въездной налог. Его размер пока не установлен.