Экскурсии в Таиланде станут значительно дороже

Королевство Таиланд намерено существенно увеличить стоимость посещения иностранными туристами музеев и наиболее популярных исторических мест в стране. Соответствующее постановление уже принято, уточняются некоторые организационные вопросы, после чего оно вступит в силу.

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Пока действуют старые тарифы:

50 бат (1 бат 2,6 рубля) за посещение обычных музеев и галерей, проход к памятникам архитектуры;

100 бат за вход в национальные музеи и на территорию исторических парков.

Но в ближайшее время они увеличатся до:

80 бат за вход в небольшие галереи;

100 бат при посещении обычных музеев;

120 бат за возможность подойти поближе к памятникам архитектуры;

200 бат стоимость билетов в национальные музеи и исторические парки с девственной природой.