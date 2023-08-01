В Турции хотят ограничить посещение древних храмов Каппадокии для туристов

Профессиональный турецкий гид и профессор истории Ильбер Ортайлы призывает власти ограничить посещение древних храмов Каппадокии для туристов. Он полагает, что из-за массового потока туристов уникальные памятники находятся под угрозой разрушения.

Ортайлы обратил внимание на то, что Каппадокия сегодня привлекает тысячи посетителей, и он не оценивает это положительно. Он предлагает ввести "жесткие квоты" на посещение нацпарка Гёреме, где находятся пещерные храмы византийской эпохи и скальные постройки, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Профессор также приводит примеры других крупных музеев, где введены ограничения на количество посетителей, таких как музеи Флоренции, Ватикана и Московского кремля. Он считает, что подобные меры помогут сохранить исторические достопримечательности и защитить их от разрушения.

Ранее сообщалось, что Турцию посетили 2,6 миллиона российских туристов с начала этого года, и большая часть из них посетила Стамбул. Поэтому, призывы специалистов ограничить посещение Каппадокии могут быть обоснованными, чтобы сохранить уникальные памятники для будущих поколений.