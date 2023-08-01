Почему Мальдивы популярны этим летом

Мальдивские острова набирают популярность у российских туристов. Об этом говорит существенное увеличение проданных туров этим летом. И это при том, что обычно в летнее время у россиян повышенным спросом пользуются Турция и Египет.

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Что привело к повышению интереса к Мальдивам? В первую очередь тарифная политика отельного бизнеса на данном курорте. С учетом всех составляющих скидки на проживание туристов в отелях на Мальдивах в некоторых местах доходила до 60%. Возможно, поэтому в 2023 году россияне оказались в числе лидеров среди иностранных туристов на островах.

Вот только несколько конкретных примеров скидок для россиян в отелях на Мальдивах:

«только завтрак» на «полупансион»;

«полный пансион» на «все включено»;

«все включено» на «all inclusive+». 5-звездочных The Standard Huruvalhi и Kuda Villingili при бронировании апартаментов на срок 7+ суток гарантирует скидка 45% стоимости проживания + «бесплатное» изменение комплекса питания:

Однокомнатная вилла + бесплатное проживание второго малолетнего ребенка в 5-звездочном Finolhu Baa Atoll Maldives для россиян на 20% дешевле, чем для других туристов. При заказе двухкомнатной виллы, помимо скидки допускает бесплатное проживание 3 детей.

В Joali Maldives для граждан РФ скидка за проживание до 30% в летний сезон и до 25% в зимний сезон + повышение комплекса питания с «только завтрак» до «полупансион» + дополнительные скидки при раннем бронировании номеров: