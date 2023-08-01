Почему Мальдивы популярны этим летом
Мальдивские острова набирают популярность у российских туристов. Об этом говорит существенное увеличение проданных туров этим летом. И это при том, что обычно в летнее время у россиян повышенным спросом пользуются Турция и Египет.
Что привело к повышению интереса к Мальдивам? В первую очередь тарифная политика отельного бизнеса на данном курорте. С учетом всех составляющих скидки на проживание туристов в отелях на Мальдивах в некоторых местах доходила до 60%. Возможно, поэтому в 2023 году россияне оказались в числе лидеров среди иностранных туристов на островах.
Вот только несколько конкретных примеров скидок для россиян в отелях на Мальдивах:
- «только завтрак» на «полупансион»;
- «полный пансион» на «все включено»;
- «все включено» на «all inclusive+».
Однокомнатная вилла + бесплатное проживание второго малолетнего ребенка в 5-звездочном Finolhu Baa Atoll Maldives для россиян на 20% дешевле, чем для других туристов. При заказе двухкомнатной виллы, помимо скидки допускает бесплатное проживание 3 детей.
В Joali Maldives для граждан РФ скидка за проживание до 30% в летний сезон и до 25% в зимний сезон + повышение комплекса питания с «только завтрак» до «полупансион» + дополнительные скидки при раннем бронировании номеров:
- -5% при бронировании за 45-89 суток до заезда;
- -10% за «бронь» за 90+ дней.