Минприроды спрогнозировало до 16 млн туристов на особо охраняемых территориях в 2023 году

ТАСС, 1 августа. Приток туристов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России в этом году, по прогнозам, должен составить порядка 16 млн туристов - на 14% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова в ходе сессии форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке.

"Надеемся, что в ближайшее время развитие туризма на особо охраняемых природных территориях получит новый старт. То, что в этом есть безусловная необходимость, подтверждает, например, туристический поток, который в 2021 году составил на наших особо охраняемых природных территориях 10 млн человек, в 2022 году - 14 млн человек. В этом году мы ожидаем порядка 16 млн человек, то есть это рост, постоянный рост", - рассказала Маканова.

Она выразила надежду на то, что перечень предоставляемых для туристов услуг на территории охраняемых зон будет в скором времени расширен. Однако она подчеркнула, что в такие места человек едет в первую очередь ради тесного общения с природой. По словам Макановой, "сумасшедшим спросом" пользуются туристические объекты, где есть возможность наблюдать за дикими животными. В качестве примера директор департамента привела национальный парк в Приморском крае "Земля леопарда".