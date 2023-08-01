Граждане еще трех стран смогут попасть в Россию по электронной визе

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу правительства РФ.

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Как сообщили в пресс-службе, с 1 августа 2023 года въехать в Россию по электронной визе смогут граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Теперь таким образом попасть в страну смогут граждане 55 стран, им достаточно будет предъявить электронную визу.

Ранее сообщалось, что стоимость электронной визы будет не выше 52 долларов, оплатить и оформить все документы можно онлайн.