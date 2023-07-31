Названы самые доступные страны для пляжного отдыха зимой
Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили дешевые направления для пляжного отдыха в 2023 году.
По прогнозам экспертов, дешевле всего слетать на отдых можно будет в Египет и ОАЭ. Любимый россиянами Таиланд будет немного дороже, еще дороже окажутся Шри-Ланка, Гоа и Вьетнам, а самыми дорогими - Сейшелы и Куба.
В Египет путевка в трехзвездочный отель с питанием «все включено» на двоих обойдется в 134 тысячи рублей, в ОАЭ за такую же путевку придется отдать 152 тысячи рублей. Слетать в Таиланд на девять ночей вдвоем будет стоить примерно 174 тысяч рублей.
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