В Турции призывают сократить число туристов
В одном из самых популярных регионов страны хотят ограничить число туристов. Об этом пишет издание "Турпром" со ссылкой на турецкие СМИ.
С предложением ввести ограничения выступил профессор истории Ильбер Ортайлы, бывший профессиональный гид. По его мнению, сделать это нужно, чтобы сохранить памятники архитектуры и истории. В первую очередь, это касается Каппадокии. В качестве примера эксперт привел знаменитые музеи Флоренции, Ватикана, а также московского Кремля.
Эксперт отметил, что долина Гереме, окруженная природными скалами и подземными храмами может пострадать от разрушений, и именно здесь стоит ввести ограничение на посещение туристами.
Ранее выяснилось, откажется ли Турция от системы "все включено".
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