В Турции призывают сократить число туристов

В одном из самых популярных регионов страны хотят ограничить число туристов. Об этом пишет издание "Турпром" со ссылкой на турецкие СМИ.

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С предложением ввести ограничения выступил профессор истории Ильбер Ортайлы, бывший профессиональный гид. По его мнению, сделать это нужно, чтобы сохранить памятники архитектуры и истории. В первую очередь, это касается Каппадокии. В качестве примера эксперт привел знаменитые музеи Флоренции, Ватикана, а также московского Кремля.