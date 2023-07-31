Турпоток из России в Турцию в этом году вырос почти на 80%

В Турции раскрыли число российских туристов в 2023 году
Туристический поток из России в Турцию в первой половине 2023 года превысил 2,6 млн человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Турпоток из РФ в Турцию в первом полугодии текущего года вырос на 79 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», – говорится в сообщении.
За шесть месяцев 2023 года турецкие курорты посетили свыше 2,6 млн российских туристов. Это всего на 6 % меньше, чем в допандемийном 2019 году.
Росту турпотока способствует большое число коротких транзитных визитов в Стамбул, их доля составляет 70 % от общего числа. А вот на пляжные курорты Антальи в этом году приходится только 50 % турпотока. Регион посетили 1,3 млн российских путешественников, еще 124 тысячи человек отдыхали на Эгейском побережье, 21 тысяча человек – в Измире, передает РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» писал, как туристам не стать жертвой уличной кражи.