Турпоток из России в Турцию в этом году вырос почти на 80%

Туристический поток из России в Турцию в первой половине 2023 года превысил 2,6 млн человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

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«Турпоток из РФ в Турцию в первом полугодии текущего года вырос на 79 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», – говорится в сообщении.

За шесть месяцев 2023 года турецкие курорты посетили свыше 2,6 млн российских туристов. Это всего на 6 % меньше, чем в допандемийном 2019 году.