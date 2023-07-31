Туристам дали советы, как не стать жертвами карманников

Путешественники во время отпуска часто теряют бдительность, и становятся жертвами уличных краж. Избежать «общения» с карманниками можно несколькими способами. Об этом рассказало издание Express.

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Один из самых действенных способов это ношение денег и документов в поясной сумке, спрятанной под одеждой. Так вору будет сложнее обнаружить и вытащить ценности.

Также эксперты советуют не показывать растерянность, если внезапно поняли, что заблудились. В таком случае следует зайти в кафе или в парк, и там спокойно с помощью мобильника определить свое местоположение.

Отмечается, что карманники обращают внимание на растерявшихся людей и могут воспользоваться их дезориентацией.