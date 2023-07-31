Авиакомпания Belavia будет чаще летать из Внуково в Минск
Авиакомпания Belavia с 31 июля 2023 года увеличивает частоту рейсов из международного аэропорта Внуково в Минск. Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта.
Согласно информации, полеты будут выполняться два раза в день: из Минска днем самолет будет вылетать в 14:45 с прибытием в Москву в 16:10, а вечером вылет будет осуществляться в 19:50, а прилет – в 21:15. Из Внуково пассажиры смогут вылетать в 17:10, прилетать в белорусскую столицу в 18:35, а вторым рейсом – в 22:05 с прибытием в Минск в 23:30.
Полетная программа Belavia в аэропорт Внуково была возобновлена 15 июля 2022 года.