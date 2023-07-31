Пилот рассказал, как избежать турбулентности

Во избежание турбулентности лучше всего занимать места в передней части самолета. Об этом сообщает издание Indy100 с ссылкой на слова пилота Джимми Николсона.

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В "хвосте" тряска ощущается сильнее всего. Как объяснил летчик, это происходит из-за того, что хвостовая часть воздушного судна имеет тенденцию к раскачиванию.

"Во время перелета на последних рядах создается впечатление, что вы едете по ухабам. Поэтому, если вы боитесь летать либо вас укачивает из-за турбулентности, займите места на передних рядах", – посоветовал Джимми Николсон.

Пилот также рассказал, как помочь себе во время самой "качки". По его словам, следует найти визуальный ориентир и сконцентрироваться на нем. Например, можно смотреть на горизонт, открывающийся из иллюминатора.