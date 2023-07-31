Деревня в Карелии попала в десятку популярных у туристов направлений

Аналитики «Твил.ру» выяснили, что деревня Кирконкюля оказалась в топ-10 направлений для популярного у россиян отдыха на базах в конце лета. В исследовании говорится, что три первых места завоевали курорты Краснодарского края.

Карельская деревня оказалась на 10-м месте. Уточнятся, что, кроме Карелии и Краснодарского края, в десятке также есть населенные пункты, которые находятся в Крыму, Алтае и Карачаево-Черкесии. За последние годы интерес к отдыху на базах постоянно растет, пишут исследователи.