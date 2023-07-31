Как будут работать электронные визы для иностранцев c 1 августа

Иностранных туристов может стать значительно больше. Оформить визу в Россию для жителей 55 государств будет проще, дешевле и быстрее — наш МИД запустит электронные визы. Об этом 27 июля министр экономического развития Максим Решетников рассказал на совещании по развитию туризма с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

© Парламентская газета

Снять барьеры

Видео дня

Запуск электронных виз для иностранцев ждут давно. Их должны были начать оформлять еще в 2021 году, но старт отложили из-за пандемии коронавируса. В июле прошлого года Правительство отменило мораторий на их выдачу, теперь страна полностью готова к запуску проекта.

С 1 августа документ можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте МИД, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Процедура займет четыре дня и обойдется в 40 долларов. Подтверждение брони гостиницы не нужно. Документ действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по нему в России разрешается не больше 16 суток.

Электронная виза позволит снять существующие сегодня барьеры, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Многих иностранцев останавливают от путешествий в Россию трудности, связанные с получением визы. Например, для китайцев она сейчас стоит около 230 долларов, и ждать ее нужно больше трех недель. Понятно, что это является шлагбаумом для иностранцев. Облегченный порядок оформления с онлайн-оплатой и получением в электронном виде существенно ускорит движение туристов к нам».

Однако, по мнению эксперта, это условие не единственное, чтобы привлечь иностранцев в нашу страну. «Нужно решить вопрос с платежными системами. Карты иностранцев сейчас не работают на территории России. Есть решение — дать им возможность регистрироваться в наших платежных сервисах или банках, не выезжая из своей страны. Тогда по приезде они смогли бы получить эту карту на руки и оплачивать ею покупки. Этот вопрос сейчас обсуждается, но пока он не решен. И расплатиться в России иностранцы смогут только наличкой», — отметил Ромашкин.

Точки притяжения

Кроме того, важна транспортная доступность, считает эксперт. Нужны рейсы — и не только регулярные, но и чартерные. И над этим еще предстоит работать.

Решетников отметил, что сегодня прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран. Он подчеркнул, что в Минэкономразвития работают с Минтрансом над расширением географии.

Ромашкин уточнил, что, например, на 1 августа доступны четыре рейса в Москву из Пекина. Цена — от 26 тысяч рублей. «А будут расти потоки — будут появляться новые рейсы», — сказал эксперт.

Он считает, что сильнейшими брендами для иностранцев являются сегодня Москва и Санкт-Петербург. В основном турпоток устремлен в эти города. «Главная ставка на эти локации. Но мы можем аккуратно добавлять к ним другие места притяжения. Это подразумевает серьезную маркетинговую работу».

Принцип невзаимности

Упрощенный порядок оформления виз будет действовать для жителей 55 стран. В списке есть и недружественные государства. В перечень вошли: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Тайвань, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

В прошлом году бурно обсуждали, должен ли быть механизм выдачи виз симметричным по отношению к странам, которые нам сегодня визы не выдают, рассказал Ромашкин. Мнения разделились. «Кто-то рассуждал так: почему мы должны облегчать недружественным странам дорогу, если они нам ее перекрыли? Но победил принцип невзаимности. Я думаю, это хороший ход. Мы показываем, что рады всем гостям, которые испытывают искренний интерес к России. Мы не боимся показать свою страну».

Восстановить турпоток

На совещании Решетников поделился еще одной новостью: безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется «со дня на день». Российские и китайские туристы в составе групп смогут ездить друг к другу без виз.

На групповой безвизовый режим мы возлагаем большие надежды, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Думаю, уже в этом году въездной поток за счет Китая сильно возрастет. Такой же групповой режим открывается с Ираном. Там, конечно, поток меньше, тем не менее это направление тоже важно. Въездной поток, который в период пандемии упал на 97 процентов, будет постепенно восстанавливаться», — сказал эксперт.