В турецких отелях могут предложить более простые вариации all inclusive

В Турции продолжается дискуссия о том, насколько целесообразно применять систему «все включено» в отелях с учетом возросших цен. Советник мэра Антальи допускает «появление вариаций» этого формата для отдыхающих с учетом различных требований туристов и возросших цен на отдых.

Конкретных предложений, которые могут появиться, турецкий чиновник не назвал. Поэтому отдыхающим пока приходится фантазировать самостоятельно. Самое простое, что приходит на ум туристам, – разделение на all inclusive с алкоголем и без него. Непьющие туристы считают несправедливым, что сейчас в стоимость их тура выпивка включена по умолчанию. И им приходится платить за воздух. Некоторые турагенты считают, что их отдыхающие вполне согласились бы на более бюджетный формат питания с учетом своих индивидуальных особенностей:

Видео дня

«У меня сейчас среди клиентов много непьющих и малоежек. Такие точно воспользовались бы выбором».

Туристы из России уверены, что отсутствие привычного all inclusive неизменно снизит спрос. Такого мнения придерживается половина из более 4 тысяч проголосовавших в опросе телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«Вы что, не понимаете, что наши выбирают Турцию только из-за этого? Не будет – поедут в Египет тогда».

Лишь каждый пятый проголосовавший готов рассмотреть новые вариации, но с условием, что это отразится на цене отдыха. Как признаются подписчики, для многих из них Турция после повышений этого года стала не по карману.

Часть туристов не верит в то, что, введя линейку разных AI, отельеры существенно снизят стоимость проживания:

«Турки от прибыли не откажутся! Цены за отель будут те же, но только с завтраками, а еды на шведском столе станет меньше. Захочешь больше – будут кормить а la carte за деньги».

Среди отдыхающих есть те, кто готов выбрать вместо «все включено» полупансион: «Лучше меньше еды, но качественнее. Кофе и десерты порой ни пить, ни есть невозможно. Алкоголь самый дешевый». Другие участники обсуждения уверены, что полупансион в Турции невыгоден. Даже если туры подешевеют, это будет лишь видимость экономии. Виной тому лира, регулярно пробивающая дно: