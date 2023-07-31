В Испании туристов начали штрафовать за "бронь" лежаков

В Испании туристов начали штрафовать за "забронированные" полотенцами лежаки
На некоторых испанских курортах начали штрафовать отдыхающих, которые ранним утром занимают себе лежаки на пляже, раскладывая на них полотенца. Об этом сообщает "ФедералПресс" с ссылкой на иностранные СМИ.
Местные власти устали от подобных изобретательных выходок туристов. Уже к 8 часам большая часть лежаков занята, поэтому позднее прибывшим на пляж горожанам попросту негде расположиться.
Известно, что нижняя и верхняя планки санкции варьируются в пределах 50-300 евро. На сегодняшний день штраф можно получить в Малаге и Торроксе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему не стоит заряжать телефон перед перелетом.
Рамблер: главные новости