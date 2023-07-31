В Испании туристов начали штрафовать за "бронь" лежаков

На некоторых испанских курортах начали штрафовать отдыхающих, которые ранним утром занимают себе лежаки на пляже, раскладывая на них полотенца. Об этом сообщает "ФедералПресс" с ссылкой на иностранные СМИ.

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Местные власти устали от подобных изобретательных выходок туристов. Уже к 8 часам большая часть лежаков занята, поэтому позднее прибывшим на пляж горожанам попросту негде расположиться.

Известно, что нижняя и верхняя планки санкции варьируются в пределах 50-300 евро. На сегодняшний день штраф можно получить в Малаге и Торроксе.