Более 250 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Канун»
Мощный тайфун, получивший название «Канун», приближается к югу Японии. Из-за непогоды в стране отменили по меньшей мере 264 авиарейса. Об этом сообщает телеканал NHK.
Тайфун движется с юго-востока в сторону островов самой южной японской префектуры Окинава и архипелага Амами префектуры Кагосима. По прогнозам, шквалистый ветер обрушится на острова во вторник и в среду.
В связи с приближением тайфуна ряд авиакомпаний отменили рейсы со взлетом и посадкой в префектурах Окинава и Кагосима. При этом представители авиакомпаний отмечают, что по мере усиления непогоды количество отмененных рейсов будет только расти.
В настоящее время давление в центре тайфуна «Канун» составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра – 40 м/с, при порывах 55 м/с. К вечеру понедельника давление составит 945 гектопаскалей, а скорость ветра усилится до 45 м/с, при порывах 60 м\с.