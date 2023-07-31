Тревел-блогер рассказала о самых необычных местах для путешествий

В мире есть большое количество непопулярных, но очень интересных направлений для путешествий, например, Шантарские острова, Куба и районы Фуджейры в Арабских Эмиратах, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, эти места поразят туристов необыкновенной красотой, богатой культурой и архитектурными достопримечательностями.

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На Шантарских островах туристы смогут поплавать вместе с китами. Архипелаг в самом укромном уголке Дальнего Востока удивит своими видами, природа там напоминает Симиланские острова, расположенные на юге Таиланда. Шантарские острова — это белые песчаные пляжи, бухты и удивительные пейзажи с прекрасными растениями, — рассказала Ансталь.

Еще одним из необычных направлений для путешествия за границу блогер назвала Кубу. По ее словам, остров привлекает туристов интересным колоритом, белоснежными пляжами и доступными ценами. Блогер отметила, что сейчас стоимость тура составит около 100 тысяч рублей, что вполне недорого, учитывая долгий перелет.

На Кубе советую остановиться в Варадеро и обязательно посетить саму Гавану. Это будет очень атмосферное и интересное путешествие, — добавила Ансталь.