Остров Ольхон частично закрыли для туристов

В Иркутской области закрыли юг острова Ольхон – туристы временно не смогут его посещать. С чем связана данная мера, рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

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«Разрешения на посещение маршрута с соответствующим названием не выдаются из-за высокого – четвертого из пяти возможных – класса пожарной опасности, установленного на территории», – пояснили в организации.

Ограничение ввели утром 31 июля, его длительность будет зависеть от погоды в этой части Прибайкальского национального парка.