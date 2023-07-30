Пассажирка устроила скандал из-за алкоголя на борту самолета

Самолет должен был следовать по маршруту Хьюстон – Лос-Анджелес, об этом сообщили в издании The Daily Dot. Сразу после отказа бортпроводницы принести пассажирке алкоголь, женщина начала вести себя крайне агрессивно, помимо того, что она неустанно кричала на стюардессу, она еще и отказывалась соблюдать правила безопасности на борту воздушного судна.