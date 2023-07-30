Пассажирка устроила скандал из-за алкоголя на борту самолета
Пассажирка рейса авиакомпании United Airlines устроила целый скандал на борту из-за отказа стюардессы принести ей вина.
Самолет должен был следовать по маршруту Хьюстон – Лос-Анджелес, об этом сообщили в издании The Daily Dot. Сразу после отказа бортпроводницы принести пассажирке алкоголь, женщина начала вести себя крайне агрессивно, помимо того, что она неустанно кричала на стюардессу, она еще и отказывалась соблюдать правила безопасности на борту воздушного судна.
Неугомонную пассажирку пытались остановить и просили успокоиться и занять свое место, в противном случае всех пассажиров ожидала бы вынужденная посадка в другом штате, однако женщина не поддавалась на уговоры и рейс все-таки пришлось отменить.
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