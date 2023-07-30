Пассажирка самолета устроила скандал из-за отказа вина и попала на видео

Пассажирка авиакомпании United Airlines вызвала скандал во время полета из Хьюстона в Лос-Анджелес из-за отказа бортпроводника принести ей алкоголь. Поступок женщины был запечатлен на видео, которое было опубликовано The Daily Dot. Она не только спорила с экипажем, но и игнорировала правила безопасности в самолете.

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Как указано в источнике, во время полета пассажирка попросила стюардессу принести ей вино, но получила отказ. После этого она в ярости начала спорить с бортпроводником и даже начала кричать. Видеозапись показывает, как стюардесса пытается уговорить ее вернуться на место, чтобы не делать вынужденную посадку в Аризонах. Однако пассажирка продолжала вести себя вызывающе, что привело к отмене рейса.

Этот случай является еще одним примером непродуманных действий пассажиров, которые могут серьезно нарушить нормальное функционирование самолета и создать опасность для всех на борту. Авиакомпании в сотрудничестве с правительствами стремятся принять строгие меры для предотвращения подобных инцидентов, однако иногда невозможно полностью контролировать поведение каждого человека.