Пассажир нашел опасный способ не платить за багаж и вызвал споры

Пассажир самолета обманул авиакомпанию, чтобы не платить за перевес багажа, и вызвал споры в сети. Свой опасный способ избежать доплаты он показал в TikTok. Внимание на это обратило внимание издание The Daily Dot.

Так, пользователь с ником @christieswadlingg опубликовал видео, на кадрах которого он стоит возле стойки регистрации на рейс в аэропорту. Мужчина положил чемодан на ленту для измерения веса, при этом одной ногой незаметно приподняв край багажа. Таким образом путешественник смог обмануть систему.

Несмотря на радость автора видео, не все его подписчики посчитали лайфхак удачным. Пользователи заметили, что пассажир подвергает опасности попутчиков, не соблюдая правила провоза багажа.

«Это для твоей же безопасности... А теперь представь, что все в самолете так делают», — заключил один из юзеров.