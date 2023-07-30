Россияне активно бронируют отели в Сочи на Новый год

Сочи уже много лет лидирует у россиян по популярности среди новогодних туристических направлений. Не стал исключением и текущий год: туристы уже начинают бронировать отели на зимние каникулы. И опять Сочи оказывается наиболее востребованным городом среди путешественников. Это подтверждают результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия».

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Сообщается, что наибольшим спросом у туристов, желающих провести новогодние праздники в Сочи, пользуются номера в трех- и четырехзвездочных отелях. Среднее количество дней отдыха в декабре-январе, которое позволяют себе россияне, - пять или шесть. Средняя стоимость ночи в сочинских отелях в этот период составляет около 11 тыс. руб.

По данным сервиса, около 3% бронирований приходится на пятизвездочные сочинские отели, 31% и 24% на трех и четырехзвездочные соответственно.