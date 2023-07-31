Туры в Турцию вышли на пик стоимости

Цены на туры в Турцию сейчас находятся на пике, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Впрочем стоимость проживания в пятизвездочных отелях в Краснодарском крае приближается к уровню стоимости турецких отелей. На фоне роста цен туристы переориентируются на ОАЭ и Таиланд.

© Российская Газета

"Цены по Турции достигли своего верхнего предела. Сейчас средний чек отдыха в Турции превысил 100 тыс. рублей на одного человека на неделю", - говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Видео дня

Отдых в Турции этим летом столь заметно подорожал из-за снижения курса рубля к доллару. Если в прошлом году доллар стоил 60-65 рублей, то в этом - уже около 90 рублей. В этой же пропорции повысились и цены на отели, которые бронируются в долларах.

Такая стоимость отдыха уже не под силу многим российским туристам, потому они начинают искать выход из сложившейся ситуации. Пытаясь уменьшить стоимость отдыха, российские путешественники сокращают количество дней отдыха, понижают "звездность" отелей с "четверок" на "пятерки", уходят с первой пляжной линии на вторую и третью, где стоимость отдыха ниже.

Но все равно, Турция не покажет такого результата по турпотоку из России, как было в прошлом году, полагает Ромашкин.

Рост стоимости размещения в отелях из-за снижения курса рубля отчасти компенсирует снижение стоимости авиабилетов. "Курс поменялся на 60%, а цены повысились на 30-40%, так как перелет в этом году стал на 20% дешевле.

Если в прошлом году средний чек на перелет из Москвы в Анталию был около 50 тыс. рублей на одного человека в обе стороны, то в этом году он варьируется в районе 40 тыс. рублей", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Снижение стоимости авиаперевозки стало возможным за счет существенного (более чем 50%) увеличения количества регулярных и чартерных рейсов в Турцию. Однако рост стоимости приводит к снижению турпотока. Так что лучшим результатом было бы повторение цифр прошлого года, когда в Турции отдохнуло 5,2 млн российских туристов, отмечает Горин.

Пока по летнему сезону фиксируется хороший спрос. Возможно, по итогам лета в Турцию будет совершено около 3 млн поездок туристами из России. По году в целом был прогноз около 6 млн поездок. Но этого показателя будет очень сложно достичь, если не произойдет снижение цен, добавляет представитель РСТ.

В результате в борьбу за российских туристов с Турцией вступили другие страны, где лето является "низким" сезоном.

Многие страны, которые принимают российских туристов и куда есть прямые рейсы, показывают цены либо выгоднее, чем в Турции, либо аналогичные, указывает Дмитрий Горин. Турпоток перераспределяется. Ряд стран показали очень хорошую динамику. Например, Объединенные Арабские Эмираты дают скидки в 30-40% на прекрасные гостиницы. Турпоток в ОАЭ вырос до 60%. Подобная картина есть и по Таиланду.

По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, которые приводят СМИ, за первое полугодие 2023 года Таиланд посетили уже почти 800 тыс. российских туристов.

Такие показатели соответствуют допандемийному уровню, отмечает Горин.

Россия стала основным источником туристов на острове, отмечают власти страны. Впрочем, растет не только турпоток, но и спрос на недвижимость в Таиланде.

Россия вышла на второе место по объему туристического потока этим летом и в Дубае, пропустив вперед Индию. Такие данные приводят в Департаменте экономики и туризма эмирата.

В ОАЭ летом, несмотря на жару, россиян привлекает высокий уровень сервиса, отели со своей инфраструктурой, системой питания all inclusive, а также большие скидки. Есть возможность у российских туристов путешествовать и по другим направлениям. Сейчас из 69 ранее открытых стран в 36 стран есть прямые перелеты из России, которые выполняют российские или иностранные авиакомпании, отмечает Горин.