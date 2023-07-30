Российские туристы перечислили недостатки отдыха на Кипре
Отдых на острове Кипр, привлекающий туристов лазурным морем, чистым воздухом и солнечной погодой, имеет и «обратную сторону медали». О недостатках, которые перечислили россияне, проводившие отпуск в этой стране, пишет ГЛАС.RU.
Кипр, где цены значительно выше, чем в Греции, Турции и Испании, бьет по карману туристов со средним уровнем дохода. В связи с тем, что страна недавно начала развивать туристический сервис «все включено» уровень обслуживания курортников не слишком высок.
Любители впечатляющих экскурсий и культурной программы могут здесь заскучать: Кипр провинциален и напоминает большую деревню, достопримечательности достаточно однообразны. В государстве только три больших города. К тому же, чтобы передвигаться по острову, необходим транспорт. Без машины остается только лежать на пляже и купаться. Море в этой стране не слишком глубокое. Любителям дайвинга и активного плаванья лучше отправится на отдых в другие места.
Не каждому понравится и кипрская кухня: мясные блюда слишком жирные, рыбные – отличаются специфическим приготовлением.