Российские туристы перечислили недостатки отдыха на Кипре

Кипр, где цены значительно выше, чем в Греции, Турции и Испании, бьет по карману туристов со средним уровнем дохода. В связи с тем, что страна недавно начала развивать туристический сервис «все включено» уровень обслуживания курортников не слишком высок.

Любители впечатляющих экскурсий и культурной программы могут здесь заскучать: Кипр провинциален и напоминает большую деревню, достопримечательности достаточно однообразны. В государстве только три больших города. К тому же, чтобы передвигаться по острову, необходим транспорт. Без машины остается только лежать на пляже и купаться. Море в этой стране не слишком глубокое. Любителям дайвинга и активного плаванья лучше отправится на отдых в другие места.