«Ощущала открытую враждебность»: туристка – об отдыхе в Абхазии

Туристка из России Ольга отправилась в отпуск в Абхазию и столкнулась с рядом проблем, которые омрачили ее отдых.

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«Я ощущала на себе открытую враждебность. Это было такое отчуждение, что я даже не знала, как с ним справиться», – сообщила женщина.

Она отметила, что отели и гостиницы в регионе были в ужасном состоянии, сами пляжи – грязные и переполненные.

Не впечатлили ее и местные жители, которые настроены были враждебно.