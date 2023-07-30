«Ощущала открытую враждебность»: туристка – об отдыхе в Абхазии
Туристка из России Ольга отправилась в отпуск в Абхазию и столкнулась с рядом проблем, которые омрачили ее отдых.
«Я ощущала на себе открытую враждебность. Это было такое отчуждение, что я даже не знала, как с ним справиться», – сообщила женщина.
Она отметила, что отели и гостиницы в регионе были в ужасном состоянии, сами пляжи – грязные и переполненные.
Не впечатлили ее и местные жители, которые настроены были враждебно.
В поездке были проблемы с едой, водой, проживанием и транспортом. И каждый раз, когда Ольга пыталась что-то исправить, на пути ей встречались невежливые и некомпетентные люди, сообщает «Глас».