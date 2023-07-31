Туристы на Камчатке возмущены: сотни людей и всего два туалета

Несмотря на заявления властей о развитии туризма в Камчатском крае, путешественники жалуются на отсутствие банальных удобств на популярных туристических маршрутах. Речь идет о туалетах – их либо нет вовсе, либо на сотни человек имеется всего пара «деревянных сортиров».

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К примеру, на Вилючинском перевале ежедневно проезжает и останавливается до 200 машин, пишет «Камчатка–Информ». Порядка тысячи человек хотят справить нужду после долгого пути, однако здесь всего два туалета, один из которых предназначается маломобильным гражданам. Такая же картина наблюдается и на Дачных термальных источниках.

Под Горелым, где в день бывает до 500 человек в день, имеются два деревянных сортира, а на Вачкажце они обустроены еще и с нарушениями, находясь в водоохранной зоне. На Мутновском уборных нет вовсе, хотя ранее там была одна кабинка, переполненная мусором и фекалиями. Из-за этого туристы брезговали туда заходить, к тому же, в туалете была оторвана дверь. В результате люди ходили по нужде поблизости, и окрестности были завалены салфетками и туалетной бумагой.