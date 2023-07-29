Выяснилось, откажется ли Турция от системы "Все включено"

Полный отказ Турции от системы "Все включено" маловероятен. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на советника мэра Антальи по туризму и бывшего главу Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Османа Айыка.

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По словам Айыка, гости турецких отелей имеют разные запросы: кому-то достаточно разместиться в пансионе или отеле без завтрака, а кому-то необходим полный пакет услуг.

"Все включено" в Турции полностью отменять никто не станет", — заявил советник мэра Антальи по туризму.

При этом систему могут изменить в зависимости от потребностей клиентов. Есть вероятность, что в дальнейшем появятся разные вариации комплексов услуг в турецких отелях. Айык привел в пример ситуацию, когда услуга включена в дорогой тариф, а гостю она попросту не нужна.

"Появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно", — подчеркнул Осман Айык.

В такой вариант могут быть включены определенные виды напитков. Например, если клиент захочет эксклюзивный алкоголь, то оплатит его отдельно заранее. Кроме того, Айык уточнил, что если Турция однажды полностью откажется от "Все включено", то другие страны последуют за ней.