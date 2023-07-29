Туристка рассказала, как жила в 16-местном номере в Тбилиси

Туристка пожила в 16-местном номере в Тбилиси и поделилась впечатлениями
Автор дзен-канала «По миру бюджетно» рассказала об отдыхе в Грузии. Девушка прожила там пять дней, и впечатлений ей хватило.
Изначально она поселилась в женском номере в хостеле, однако спустя несколько дней перебралась в 16-местный смешанный номер, где живут и мужчины, и женщины. В хостеле были обеспокоены тем, сможет ли столько человек ужиться вместе. В номере были люди из разных стран, в том числе студенты из Европы.
Блогер отметила, что никаких проблем не возникло, передает «Глас.ру». Девушке понравилась жизнь в Грузии, она особенно отметила уличных музыкантов.
Что касается цен, то за пять хинкали девушка отдала 350 рублей, за кофе по-турецки она заплатила 200 рублей. Бутылка вина, по словам туристки, обошлась ей в 630 рублей. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какие туристические программы чаще всего выбирают для отдыха в Грузии. В основном россияне предпочитают сити-туры и экскурсионные программы.