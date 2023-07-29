Туристка рассказала, как жила в 16-местном номере в Тбилиси

Автор дзен-канала «По миру бюджетно» рассказала об отдыхе в Грузии. Девушка прожила там пять дней, и впечатлений ей хватило.

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Изначально она поселилась в женском номере в хостеле, однако спустя несколько дней перебралась в 16-местный смешанный номер, где живут и мужчины, и женщины. В хостеле были обеспокоены тем, сможет ли столько человек ужиться вместе. В номере были люди из разных стран, в том числе студенты из Европы.

Блогер отметила, что никаких проблем не возникло, передает «Глас.ру». Девушке понравилась жизнь в Грузии, она особенно отметила уличных музыкантов.