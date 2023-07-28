Туристам раскрыли способы избежать уличной кражи в отпуске

Туристам раскрыли несколько действенных способов, которые помогут избежать уличных краж во время отпуска. Советы опубликованы на форуме Reddit, на них обратило внимание издание Express.

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Так, путешественникам порекомендовали носить деньги в поясной сумке под одеждой, чтобы карманникам было трудно их обнаружить и украсть. Кроме того, пользователи форума отметили, что туристы часто становятся легкой добычей мошенников, когда выглядят беспомощными в отпуске.

«Я заметил, что мошенники часто не обращают на вас внимания, если вы не выглядите как турист. Для этого нужно ходить быстро и смотреть прямо перед собой с нейтральным или негативным выражением лица», — пояснил комментатор с ником HobbitFoot.

Другой пользователь форума посоветовал туристам никогда не показывать, что они сбились с пути. «Даже если вы совсем заблудились, идите целенаправленно на скамейку в парке, в тихий уголок или кафе. Затем возьмите телефон, как если бы вы получили сообщение две минуты назад», — рассказал он, добавив, что беспомощные люди в городах часто привлекают внимание злоумышленников.