Российская Федерация возобновит выдачу электронных виз. Власти Кремля объявили, что онлайн-виза будет доступна для имеющих на это право путешественников с начала следующего месяца. Об этом сообщает Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.

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Услуга электронной визы в Россию была приостановлена с 2020 года, когда пандемия COVID-19 привела к глобальным ограничениям на поездки.

Хотя с тех пор многие страны восстановили свои цифровые визовые системы, Россия сохранила ограничения на поездки до 2023 года, при этом настаивая, чтобы заявления на получение визы подавались лично в посольствах.