МИД Финляндии: прием заявлений на визы в Петербурге прекратится с 1 августа

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что с 1 августа прекратится прием заявлений на выдачу финских виз в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте. "Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство с 1 августа 2023", - указывается в релизе. Также с 1 сентября Финляндия прекратит обслуживать клиентов в генеральном консульстве в Петербурге из-за отзыва разрешения на его работу в Российской Федерации. "6 июля Россия сообщила о закрытии с 1 октября 2023 года генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с этим обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября", - отмечается в публикации. C 1 сентября посольство в Москве будет единственной организацией, которая будет работать с иммиграционными и визовыми вопросами. До этого сообщалось, что Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.