В Мельбурне пожилого мужчину обвиняют в ввозе двух килограммов героина

Работники аэропорта в Мельбурне изъяли у пассажира два килограмма героина. Об этом сообщает Daily Mail. Пожилой мужчина следовал из Таиланда в Новую Зеландию. Во время проверки в воздушной гавани сотрудники заметили в его багаже белое вещество. Пенсионера задержали в аэропорту по подозрению в ввозе товарного количества запрещенного вещества. Экспертиза показала, что в сумке находится героин. В тот же день мужчина оказался в суде. В рамках первого заседания суд постановил арестовать вероятного злоумышленника. Если стороне обвинения удастся доказать вину подсудимого, 77-летний мужчина может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь. На данный момент неизвестно, когда состоится следующее заседание.