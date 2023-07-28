Еще в одном городе на Черном море запретили купаться

В Геленджике впервые за лето запретили купаться в море. Об этом сообщили на курорте.

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«69 пляжей закрыли. Везде красные и черные флаги, а также дежурят спасатели», – говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение будет действовать 28 и 29 июля. Из-за дождя в Сочи остановлены канатные дороги, аэропорт работает, но есть задержки рейсов.