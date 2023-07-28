"Ленфильм" составил кинокарту Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге составлена кинокарта города на Неве в рамках большого интерактивного проекта "Кинокарта России", рассказывает издание "Фонтанка.ру".

По данным издания, составляется онлайн-карта памятных для истории российского кино мест и локаций. На днях киностудия "Ленфильм" разместила на платформе интернет-сервиса первые 50 точек по Петербургу. Это места съемок фильмов "Собачье сердце", "Гений", "Окно в Париж", "Женитьба", "Господин оформитель", "Улица полна неожиданностей" и других.

Карта предназначена для туристов – поклонников кинематографа, с тем, чтобы помочь им построить индивидуальные тематические маршруты. Карта способна приоткрыть многие тайны. К примеру, не все знают, что Москву периода НЭПа для "Собачьего сердца" режиссер Владимир Бортко снимал в Ленинграде, сочтя здешнюю натуру более подходящей атмосфере картины. Шариков в кальсонах играл на балалайке в аудитории кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии.